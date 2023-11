Red Hocks Kaufering erleben im Pokal ein Drama

Plus Bundesliga-Team der Red Hocks Kaufering holt gegen München im letzten Drittel einen Vier-Tore-Rückstand auf. In der Verlängerung haben die Floorballer kein Glück. Reserve kommt weiter.

Sowohl die erste als auch zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering freute sich auf ein Heimspiel im Floorball-Pokal. Für das Bundesliga-Team wurde das Derby gegen München zum Drama ohne Happy-End – ganz im Gegensatz zur zweiten Mannschaft.

Mehr als 300 Fans lockte das Pokal-Derby zwischen Kaufering und München ins Sportzentrum – während auf den Rängen zunächst die Anhänger der Red Hocks klar die Oberhand hatten, waren es auf dem Spielfeld die Gäste aus München. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ging es mit einem 1:1 in die erste Pause, den Treffer für Kaufering hatte Moritz Leonhardt erzielt, der nach langer Verletzungspause wieder dabei war.