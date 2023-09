Floorball

vor 18 Min.

Red Hocks Kaufering starten in Berlin in die Bundesliga

Für die Floorballer der Red Hocks Kaufering steht der Start in der Bundesliga an.

Plus Die Red Hocks Kaufering bestreiten in Berlin ihr erstes Spiel in die Floorball-Bundesliga. Auch wenn es Änderungen im Team gab: Die Play-offs sind das Ziel.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die Kauferinger Floorballer haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Am Samstag wird sich zeigen, wie weit Mannschaft und Trainerteam bereits sind, denn dann steht ab 17 Uhr der Saisonauftakt in die Bundesliga in Berlin an.

Gleich eine schwere Aufgabe für die Red Hocks, schätzt der neue Trainer Daniel Nustedt den Start ein. „Berlin bietet die beiden Topscorer der Liga auf, und die müssen wir erst mal in den Griff bekommen.“ Doch nicht nur für diese Partie gelte der Grundsatz, dass man sich in erster Linie auf das eigene Spiel konzentrieren müsse. „Es wird darum gehen, dass wir die Inhalte, die wir in den vergangenen Wochen einstudiert haben, auch gut umsetzen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen