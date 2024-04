Floorball

08:56 Uhr

Red Hocks sind süddeutscher Meister der Floorball-Regionalliga

Plus Die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering nutzt beim Final4-Turnier der Regionalliga den Heimvorteil. Mit einem Kantersieg zieht das Team ins Finale ein.

Von Margit Messelhäuser

Während sich die erste Mannschaft der Red Hocks Kaufering nach dem Sieg in den Play-downs bereits in der Sommerpause befindet, hatte die "Reserve" noch ein Endspiel vor sich. In Kaufering traten die vier besten Teams der Floorball-Regionalliga an, um beim Final4-Turnier den süddeutschen Meister zu ermitteln. Dabei ließen die Gastgeber nichts anbrennen.

Neben den Red Hocks II hatten sich noch die Sportvg Feuerbach, die United Lakers Konstanz und die SG Nordheim/ Augsburg für das Turnier qualifiziert. Gegen Feuerbach eröffneten die Kauferinger das Turnier und unterstrichen sofort ihre Favoritenrolle. Allerdings waren die Gastgeber, die mit komplettem Kader antreten konnten, deutlich im Vorteil. Die Gäste traten mit gerade mal acht Feldspielern und einem Torhüter antraten, waren auf verlorenem Posten.

