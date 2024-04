Football

17:03 Uhr

Landsberg X-Press startet mit Testspiel in neue Football-Saison

Am Samstag steht für den Landsberg X-Press (graue Trikots) das erste Heimspiel an.

Plus Als Titelverteidiger geht der Landsberg X-Press in die Football-Regionalliga. Ehe es um Punkte geht, stehen ein Test und ein Treffen mit den Fans an.

Von Margit Messelhäuser

Es wird in mehrfacher Hinsicht eine besondere Saison für die Footballer des Landsberg X-Press. Nicht nur, dass sie als Titelverteidiger in die neue Runde der Regionalliga starten, die Mannschaft hat auch einen ziemlichen Umbruch hinter sich. Mehrere erfahrene Spieler haben die X-Men verlassen - unter anderem auch Quarterback Lukas Saurwein. Die Verantwortlichen haben "Ersatz" aus Amerika importiert und wie sich der neue Spielmacher präsentiert, ist beim Testspiel am Samstag, ab 15 Uhr, im Sportzentrum zu sehen. Doch schon am Freitag steht ein Termin für die Football-Fans an.

Markus Gruberbauer, Präsident des X-Press, sehnt den Saisonstart schon herbei: "Gott sei Dank geht es endlich los", freut er sich auf das erste Spiel, auch wenn es noch nicht um Punkte geht. "Das ist sogar von Vorteil, denn nach dem Testspiel bleiben uns noch drei Wochen, um das eine oder andere zu ändern." Ab 15 Uhr - der Spielbeginn wurde nach vorne verlegt, um nicht in die Dunkelheit zu geraten - ist der Bayernligist Rosenheim im Sportzentrum zu Gast. "Die Mannschaft ist nicht schlecht und das Spiel bietet uns die Möglichkeit, viel auszuprobieren."

