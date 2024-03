Fußball

vor 33 Min.

Abstiegsrunde: FSV Eching gewinnt das Landkreis-Derby

Plus In der Fußball-A-Klasse kann nur der FSV Eching von den Landkreis-Teams einen Dreier einfahren. Apfeldorf kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse. Zwei müssen sich noch gedulden, ehe es wieder um Punkte geht: Aufgrund des Wetters wurde das Spiel zwischen Greifenberg und SV Prittriching II abgesagt.

Eine knappe Niederlage kassierte Issing II zum Auftakt gegen Wessobrunn/Haid. In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften Probleme, ihr Spiel aufzubauen. Die Partie ging ohne große Chancen auf beiden Seiten in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei konnte Wessobrunn-Haid in Führung gehen, und das Spiel nahm an Härte zu. Der FC Issing versuchte noch, den Ausgleich zu erzielen, konnte aber nicht zum Torerfolg kommen.

