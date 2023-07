Fußball

vor 32 Min.

Bayernligist TSV Landsberg hält mit dem Regionalligisten mit

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen. In Burghausen zeigt das Team, dass es auch in der Regionalliga mithalten kann.

Von Margit Messelhäuser

Es war der erste Härtetest für den TSV Landsberg in der Vorbereitung auf die Fußball-Bayernliga. Nach deutlichen Siegen gegen unterklassige Teams ging es für den Bayernligisten diesmal gegen den Regionalligisten Wacker Burghausen. Der Test ist durchaus gelungen.

Obwohl beim TSV Landsberg einige Akteure fehlten – unter anderem Spielertrainer Mike Hutterer und Alexander Benede mussten verletzt pausieren – sicherten sich die Landsberger beim klassenhöheren Gastgeber in 2:2-Unentschieden. „Positiv war für uns sicher auch, dass wir kein Tor aus dem Spiel heraus bekommen haben“, sagt Mike Hutterer im Gespräch mit unserer Redaktion. Er musste diesmal zwar zuschauen, ist aber zuversichtlich, diese Woche wieder ins Training einsteigen zu können.

