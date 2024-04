Fußball

vor 18 Min.

Bezirksliga: Jahn Landsberg will an Haidhausen vorbeiziehen

Für Jahn Landsbergs Trainer Armin Sanktjohanser und sein Team steht am Mittwochabend ein wichtiges Spiel an.

Plus In der Fußball-Bezirksliga kämpft Jahn Landsberg um den direkten Klassenerhalt. Am Mittwochabend ist ein direkter Konkurrent zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Zwei Heimspiele in Folge hat die FT Jahn Landsberg in der Fußball-Bezirksliga vor sich. Zwei Spiele, in denen die Entscheidung fallen könnte, ob die Landsberger den direkten Klassenerhalt schaffen, oder ob es für sie in die Relegation geht. Am Mittwoch, ab 17 Uhr ist mit der SpVgg Haidhausen der punktgleiche Tabellennachbar zu Gast, am Samstag (15 Uhr) mit Neuhadern ein Team, das den Klassenerhalt schon geschafft haben dürfte.

In Pasing haben es die Jahnler verpasst, einen großen Schritt in Richtung Platz 11 zu machen, der den direkten Klassenerhalt bedeutet. In der Schlussphase musste das Team von Trainer Armin Sanktjohanser den 1:1-Ausgleich hinnehmen. "Viel mehr hat mich in Pasing aber geärgert, dass die zweite Mannschaft auf dem schönen Rasenteppich gespielt hat und wir auf den Kunstrasen mussten", sagt Sanktjohanser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen