Der FC Penzing holt im ersten Spiel der Fußball-Kreisliga drei Punkte

Plus Mit Verspätung startet der FC Penzing in die neue Saison der Fußball-Kreisliga - dafür aber erfolgreich. Der MTV Dießen vergibt diesmal zu viele Chancen.

Der MTV Dießen ging auswärts in Wildsteig leer aus. „Wie letzte Woche auch sind wir leider früh in Rückstand geraten, was sicher vermeidbar gewesen wäre“, so MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Nach dem Gegentreffer hatte Dießen zwar einige gute Chancen auf den Ausgleich, das letzte Quäntchen Glück fehlte aber. „Wir hätten eigentlich zumindest mit einem Unentschieden in die Pause gehen müssen“, sagte Ropers. Auch nach dem Seitenwechsel war Dießen weiter bemüht, schaffte es aber nicht, richtig Druck zu machen, und Wildsteig stand hinten sicher. „Letzte Woche haben wir drei Tore aus weniger Chancen gemacht. Wir hatten uns definitiv mehr vorgenommen und da ist es natürlich traurig, ohne Punkt nach Hause zu fahren“, so Ropers Fazit.

Penzing reicht ein Tor für drei Punkte

Ein gelungener Auftakt war es dagegen für den FC Penzing: In seinem ersten Saisonspiel gegen Oberweikertshofen II setzte sich das Team von Josef Scheiblegger mit 1:0 durch. Bereits nach zehn Minuten erzielte der Gastgeber den Führungstreffer. Bis zum Schluss blieb es spannend, denn auch die Gäste kamen immer wieder gefährlich vors Penzinger Tor, unterlagen aber knapp. (roph/legg)

