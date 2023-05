FC Greifenberg lässt im Ammersee-Derby nichts anbrennen

Fußball-Abstiegsrunde: Die Reserve des TSV Schondorf wartet in der A-Klasse weiter auf ersten Sieg. FC Thaining muss erneut sein Spiel absagen.

Der FC Dettenschwang bleibt weiter ungeschlagen, bei Bernbeuren II brauchte es dazu nach der Pause aber eine Steigerung, die der FCD auch zeigte. Mit einem sehenswerten Weitschuss aus rund 25 Metern waren die Gastgeber verdient in Führung gegangen, nach der Pause aber machte Dettenschwang enorm Druck und belohnte sich für den Einsatz mit dem Ausgleich, insgesamt war es ein verdientes Remis.

Der SV Reichling hat sich in Schongau selbst das Leben schwer gemacht, denn zu den beiden Gegentreffern hatte man die Gastgeber förmlich eingeladen. Aber die Mannschaft von Trainer Hermann Schöpf zeigte Moral und glich zweimal aus. Dabei entpuppten sich die Reichlinger diesmal als „Meister der Nachspielzeit“.

Prittriching II gibt fast noch eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand

Der FC Thaining musste die Partie gegen Hohenpeißenberg absagen. Nachdem man auch den Nachholtermin des Derbys gegen Reichling keine Mannschaft stellen konnte, ist es die zweite Absage – muss Thaining noch ein weiteres Mal absagen, würde der Zwangsabstieg folgen.

Hin und her ging es in der Partie zwischen Prittriching II und Jesenwang. Nach nur wenigen Minuten mussten die Hausherren bereits das 0:1 hinnehmen, konnten aber im direkten Gegenzug wieder ausgleichen. Bis zur Pause konnte sich die Prittrichinger Reserve einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen. Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. Jesenwang versenkte noch eine Chance, dann blieb es beim 4:3-Endstand.

Reserve des FC Weil verschläft die Anfangsphase

Schondorf II bekam zu Hause gegen Greifenberg keinen Zugriff aufs Spiel. Dementsprechend hoch und verdient fiel der Greifenberger Sieg mit 4:0 aus. „Wir haben eigentlich keine Gegenwehr geleistet und nach vorne kam auch kaum etwas zustande“, lautete das Fazit von Schondorfs Trainer Tunay Kaya. Zum Schluss brachen die Schondorfer dann ein und kassierten die Gegentreffer.

Nichts zu holen gab es für die Reserve aus Weil beim 0:3 bei der BVTA Fürstenfeldbruck. Die Anfangsphase verschliefen die Weiler komplett und mussten bereits nach vier Minuten, nach einem Freistoß in den Winkel, das 0:1 hinnehmen. Abermals nur vier Minuten später führte der BVTA einen Freistoß kurz aus, startete damit einen Alleingang und erzielte das 2:0. Die Gäste hatten im ersten und zweiten Abschnitt je eine Torchance zu verzeichnen. Auch nach dem Wechsel waren die technisch visierten Gastgeber, die mit dem sehr schlechten und holprigen Platz besser zurechtkamen, am Drücker. Kurz vor dem Ende stellten sie den 3:0-Endstand her.

Mit 2:0 gewann der SV Erpfting seine Partie gegen den Gast aus Egling. Der SVE war über die gesamten 90 Minuten spielbestimmend und ließ so gut wie nichts zu. Folgerichtig und nach druckvollem Anlaufen gelang Erpfting bereits nach zwölf Minuten das 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel fand das Spiel hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte statt. Mit dem 2:0 nach 58 Minuten machten die Gastgeber letztendlich den Deckel drauf. Für beide Mannschaften eher ein Prestigeduell, da sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben dürften.

Der SV Apfeldorf ist am Ende der glückliche Sieger

Mit einem knappen 1:0-Erfolg kehrten die Apfeldorfer am Sonntag aus Steingaden zurück. In einem hart umkämpften, ausgeglichenen aber fairen Spiel hatten die Gäste im ersten Abschnitt die besseren Chancen. Ein Treffer wollte ihnen jedoch vorerst nicht gelingen. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer dasselbe Bild. In der 58. Minute erzielte Apfeldorf dann doch den 1:0-Siegtreffer. Damit konnten die Apfeldorfer den zweiten Sieg in der Abstiegsrunde feiern. Die Partie Tutzing gegen Pähl in derselben Klasse wurde nach der Beinverletzung eines Spielers von Pähl abgebrochen und wird nun neu angesetzt. (kraum/hsc/phs/mönig/bahr/AZ)

BVTA FFB - Weil II 3:0; 1:0 Wiemer (4.), 2:0 Johnson (8.), 3:0 Güntekin (83.).

Prittriching II - Jesenwang 4:3; 0:1 Drexler (8.), 1:1 Koenigl (9.), 2:1 Martin (11.), 2:2 Drexler (25.), 3:2 und 4:2 Ditsch (30. und 35.), 4:3 Rau (59.).

Erpfting - Egling 2:0; 1:0 Haltenberger (12.), 2:0 Elgert (58.).

Schondorf II - Greifenberg 0:4; 0:1 Lewis (33.), 0:2 Wagatha (69.), 0:3 Kleischmann (70.), 0:4 Bichler (87.)

TSV Schongau - Reichling 2:2; 1:0 Clarke (11.), 1:1 Socher (45+2), 2:1 Geiger (52.), 2:2 Socher (93.).

Hohenpb. - Thaining X:0;

Bernbeuren II - Dettenschwang 1:1; 1:0 Schwarz (14.), 1:1 Mayr (55.).

Steingaden - Apfeldorf 0:1; 0:1 Staltmeier (58.).