Fußball: Kann sich der TSV Landsberg ein Bayernliga-Team leisten?

Der TSV Landsberg könnte vor einer schwierigen Saison in der Fußball-Bayernliga stehen. Nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga ist das Geld knapp.

Von Margit Messelhäuser

Vor zwei Jahren gaben die Fußballer des TSV Landsberg den Aufstieg in die Regionalliga als Ziel an - kurz vor Ende der vergangenen Saison scheiterte das Unternehmen. Der TSV Landsberg wird in der neuen Saison weiter in der Bayernliga antreten, die Frage ist aber, mit welchem Kader, denn finanziell könnte den Fußballern der missglückte Aufstiegsversuch auf die Füße fallen. Darauf deuten Details aus einer Sitzung des Verwaltungsrats des Hauptvereins hin, die unsere Redaktion erfahren hat.

Am 17. Juni ist der Trainingsstart für die Bayernliga-Mannschaft des TSV Landsberg. Bislang allerdings hat die Abteilung zwar mit Bernd Kunze den neuen Trainer verpflichtet, auch einen Sportlichen Leiter (Marco Bravovac) gibt es wieder, jedoch wurde noch keine Spielerverpflichtung bekannt gegeben. Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts für die Abteilung scheint derzeit problematisch. "Die Fußballer brauchen Geld für einen Bayernliga-tauglichen Kader", bestätigte Thomas Planer, Vorstand Finanzen beim Hauptverein. Die Möglichkeit einer Deckung der fehlenden Summe sehe er aber nur über Hauptsponsor 3C-Carbon. "Der Verein hat die Abteilung über die gesamte Saison hinweg im Rahmen der Möglichkeiten wie er es kann und darf bestmöglich unterstützt."

