06:02 Uhr

Fußballer des VfL Kaufering wollen Aufwärtstrend fortsetzen

Plus Kauferings Fußballer müssen Freitagabend in der Landesliga beim VfB Durach ran. Der Gegner ist daheim bislang unbesiegt. Der Trainer des VfL ist aber zuversichtlich.

Von Christian Mühlhause

Der VfL Kaufering braucht dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller der Landesliga herauszukommen. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am heutigen Freitagabend beim VfB Durach. Trainer Michael Grasse ist optimistisch, dass seine Mannschaft am Ende etwas Zählbares mitnehmen kann.

„Wir sind nach mehreren deutlichen Niederlagen auf einem guten Weg. An den vergangenen drei Spieltagen war der Trend positiv.“ Bei der Niederlage in Oberweikertshofen habe sich das Team verbessert gezeigt, in Jetztdorf einen Punkt mitnehmen können und zuletzt mit dem Sieg gegen Aindling ein Erfolgserlebnis gefeiert, verweist Grasse. „Das stärkt das Selbstbewusstsein und ich denke, dass wir durchaus etwas mitnehmen können. Voraussetzung ist, dass die Defensivarbeit wieder so gut funktioniert wie zuletzt.“ Anders sind die Vorzeichen bei den Gastgebern. Sie konnten die vergangenen drei Partien alle nicht gewinnen und stehen nach dem elften Spieltag auf Rang sechs mit 16 Punkten, das sind fünf mehr als Kaufering derzeit auf dem Konto hat. Achten müssen die Kauferinger auch auf Stürmer Gregor Mürkl. Der hat diese Saison schon sieben Treffer erzielt. Und vom Publikum dürfe sich seine Mannschaft nicht beeindrucken lassen, fordert Grasse. „Sie sind sehr lautstark."

