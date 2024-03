Fußball

vor 34 Min.

In der Fußball-Bezirksliga ist nur ein Landkreis-Team am Ball

Plus In der Fußball-Bezirksliga holt der VfL Denklingen gegen Haidhausen einen Rückstand auf. Die Partie von Jahn Landsberg fällt dem Wetter zum Opfer.

Von Margit Messelhäuser

Nur ein Landkreis-Team war in der Fußball-Bezirksliga im Einsatz: Denklingen trat zu Hause gegen Haidhausen an. Die Partie von Jahn Landsberg musste abgesagt werden.

VfL Denklingen Dass mit Haidhausen ein „schwerer Brocken“ auf sein Team warten würde, war Denklingens Trainer Markus Ansorge bewusst. Die abstiegsgefährdeten Gäste mussten alles in die Waagschale werfen, um nicht mit leeren Händen den Heimweg anzutreten. Dagegen hatten die Denklinger wieder mit vielen Ausfällen zu kämpfen. So musste Simon Ried nach dem Aufwärmen passen, Lukas Greif musste nach nur 26 Minuten durch Lukas Greif ersetzt werden. Das machte sich anfangs bemerkbar. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz“, sagte VfL-Trainer Markus Ansorge. So war der Führungstreffer für die Gäste in der 20. Minute nicht unverdient.

