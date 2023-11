Fußball

vor 19 Min.

In der Kreisliga geht der TSV Landsberg II als Spitzenreiter in die Winterpause

Plus Von den vier Landkreis-Teams in der Fußball-Kreisliga kann nur eines die Herbstrunde erfolgreich abschließen. Für Dießen gibt es ein knappe Niederlage.

Dießen musste sich in der Fußball-Kreisliga knapp mit 1:0 geschlagen geben. „Wir wollten im letzten Auswärtsspiel endlich was Zählbares mitnehmen, das ist uns ja bisher nicht gelungen, heute leider auch nicht“, lautet Spielertrainer Philipp Ropers Fazit nach dem Spiel in Polling. Besonders ärgerlich: Es wäre mehr drin gewesen. „Wir hatten in der ersten Hälfte die besseren Chancen, haben es aber verpasst, die Tore zu machen.“

Es war ein eindeutiger, wenn auch etwas kurioser Sieg im Landkreis-Duell der Kreisliga: Mit 6:1 setzte sich der TSV Landsberg II gegen den FC Penzing durch. Kurios deshalb, weil sowohl die Landsberger als auch die Penzinger ein Eigentor beisteuerten. Dass der TSV in die Aufstiegsrunde einziehen würde, war schon festgestanden, mit dem Sieg hat sich das Team von Trainer Sebastian Baumert die Tabellenführung zurückgeholt.

