Kaufering erwartet in der Landesliga am Freitag den VfB Durach

In der Fußball-Landesliga steckt der VfL Kaufering mitten im Abstiegskampf. Ab 18 Uhr ist mit Durach ein Team aus der oberen Tabellenhälfte zu Gast.

Nur kurz blieb dem VfL Kaufering nach der Winterpause Zeit, um im Abstiegskampf Luft zu holen. Inzwischen steckt das Team des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert wieder tief im Tabellenkeller. Am Freitag, das Spiel wurde auf 18 Uhr vorverlegt, kommt mit dem VfB Durach ein ganz harter Brocken. Doch vielleicht ist gerade dies die Chance der Kauferinger.

Mit Siegen gegen die Topmannschaften der Liga starteten die Kauferinger in die Frühjahrsrunde, doch als es gegen die direkten Gegner im Kampf um den Klassenerhalt ging, schwächelte das Team wieder. Mit 32 Zählern liegt der VfL, punktgleich mit Illertissen II, auf Platz 15 in der Tabelle und müsste in die Relegation gehen. Doch die Mannschaften liegen im unteren Bereich eng beisammen: Nur drei Punkte mehr und Kaufering würde mit Oberweikertshofen gleichziehen, das den 13. Platz belegt, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Aber die Kauferinger haben auch nur drei Punkte Abstand zum ersten direkten Abstiegsplatz - eine spannende Endphase ist damit garantiert.

In Durach musste sich der VfL Kaufering geschlagen geben

Mit dem VfB Durach kommt ein Team, das aus dem Rennen um Platz zwei noch nicht ausgeschieden ist. Zwar beträgt der Rückstand auf den aktuell Zweiten fünf Punkte, Durach hat aber eine Partie weniger absolviert. Beide Teams kennen sich schon lange, auch aus der gemeinsamen Zeit in der Bezirksliga. Allerdings taten sich die Kauferinger meist schwer gegen den VfB, auch im Hinspiel in der laufenden Saison mussten sie sich mit 0:2 geschlagen geben. Doch gerade die Tatsache, dass es nun wieder gegen ein Team der oberen Tabellenhälfte geht, sollte Mut machen: Haben die Kauferinger in der Frühjahrsrunde doch schon einige Favoriten ins Stolpern gebracht.

Definitiv verzichten müssen die Kauferinger allerdings auf Felix Mailänder, der länger verletzt ausfällt, wie Michael Grasse sagt. Angeschlagen, aber vermutlich einsatzfähig, sind Patrick Feicht und Fabian Schwabbauer. "Die Jungs sind hoch motiviert und freuen sich auf das erste Spiel im Stadion auf Rasen", sagt Grasse.

Lesen Sie dazu auch