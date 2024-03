Fußball

28.03.2024

Kaufering hat zwei wegweisende Spiele vor sich

Plus In der Fußball-Landesliga trifft der VfL Kaufering auf zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Ein wichtiger Spieler fehlt dabei.

Von Margit Messelhäuser

Aus der Winterpause sind die Kauferinger Fußballer hervorragend in den zweiten Teil der Landesliga-Punktrunde gestartet. Doch ausgerechnet vor dem wichtigen Doppelspieltag an Ostern gab es eine deftige Niederlage in Oberweikertshofen. "Das muss man erst mal verdauen", sagt Kauferings Trainer Michael Grasse. Am Samstag und Montag wird sich zeigen, wie gut es den VfL-Kickern gelungen ist, denn da stehen zwei richtungsweisende Partien an, so der Kauferinger Coach.

Zu Hause gegen Jetzendorf (14 Uhr) und am Montag, ab 16 Uhr, in Aufkirchen sollten die Kauferinger auf keinen Fall leer ausgehen. Beide Mannschaften stehen wie der VfL im Tabellenkeller. "Nach dem 0:5 in Oberweikertshofen haben wir natürlich Gespräche geführt", sagt Grasse. Auch auf das übliche Training am Montag haben er und sein Trainingskollege Sebastian Bonfert verzichtet. Einfach, um der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, diesen Rückschlag zu verdauen. Denn durch die Niederlage beträgt der Vorsprung der Kauferinger auf den ersten Relegationsplatz nur mehr einen Punkt.

