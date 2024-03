Fußball

vor 17 Min.

Kaufering kassiert erste Niederlage nach der Winterpause

Plus Der VfL Kaufering erleidet in der Fußball-Landesliga einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. In Oberweikertshofen wird es am Ende bitter für den VfL.

Von Margit Messelhäuser

Ein Spiel auf Augenhöhe hatte Kauferings Trainer Michael Grasse in Oberweikertshofen erwartet. Das war es nicht ganz: Mehr vom Spiel hatte sein Team, doch die Tore machten die Gastgeber. Bitter für die Kauferinger, dass Oberweikertshofen zwei Treffer vom Elfmeterpunkt erzielte. Damit kassiert der VfL die erste Niederlage in der Fußball-Landesliga nach der Winterpause.

Nach nur wenigen Minuten hatte Kaufering schon die erste Großchance, doch fast im Gegenzug hätte Oberweikertshofen in Führung gehen können. Im Anschluss drückte Kaufering, machte das Spiel und kam zu mehreren Ecken, die aber alle nichts einbrachten. Stattdessen gelang der Heimelf nach 23 Minuten ein Konter, der nur noch durch ein Foul unterbunden werden konnte. VfL-Keeper Michael Wölfl war chancenlos und sein Team lag 0:1 zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen