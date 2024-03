Kaufering zeigt zum Landesliga-Start die nötige Siegermentalität

Der VfL Kaufering fährt im ersten Spiel nach der Winterpause in der Fußball-Landesliga drei wichtige Punkte ein. Zunächst läuft es für den VfL nicht nach Wunsch.

Würde man die guten Leistungen aus der Vorbereitung in der Punktrunde umsetzen können? Das war die große Frage beim VfL Kaufering vor dem ersten Spiel nach der Winterpause in der Fußball-Landesliga. Die Kauferinger konnten es: Der abstiegsgefährdete Gastgeber setzte sich gegen den FC Memmingen II mit 2:1 durch, dabei lief es zunächst nicht optimal für die Heimelf.

Mit der Memminger Reserve hatten die Kauferinger eine spielstarke, junge Mannschaft zu Gast. Die machte es der Heimelf zunächst auch schwer. "Es dauerte, bis wir richtig ins Spiel fanden", sagte Trainer Michael Grasse, dessen Trainerkollegen Sebastian Bonfert auf dem Feld die Strippen zog. Damit hatte Memmingen weniger Probleme: In der 18. Minute gingen die Gäste in Führung.

Nach dem Gegentor geht ein Ruck durch das Team des VfL Kaufering

Doch davon ließen sich die Kauferinger nicht verunsichern - im Gegenteil: "Danach ging ein richtiger Ruck durch die Mannschaft", so Grasse. Die Heimelf lief die Gegner nun höher an, war aggressiver und kam so zu einigen Standardsituationen. Die wurden dann auch ausgenutzt. Nach einer Ecke in der 37. Minute war Niki Neuhaus mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Kaufering war jetzt voll da, machte weiter Druck und wieder war es eine Ecke, die perfekt genutzt wurde. In der 42. Minute stand Jonas Wille genau richtig und auch er traf per Kopf zum 2:1.

In der Schlussphase muss Kaufering noch mal zittern

"Wir müssen nicht nur einen Wille haben, wie müssen auch Wille zeigen", hatten Grasse/Bonfert ihrer Mannschaft vor der Partie mit auf den Weg gegeben. Nach dem (Jonas) Wille sich bereits gezeigt hatte, stand auch die Mannschaft nicht hinten an. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht", freute sich Michael Grasse. Auch wenn nach der Pause keine Tore mehr fielen, blieb es ein spannendes Spiel. "Wir hatten einige Konter nicht gut zu Ende gespielt", so der Landsberger Trainer, das hätte sich in der Schlussphase fast noch gerächt, doch die Kauferinger brachten den Vorsprung über die Zeit.

Bitter, dass nicht nur Torschütze Jonas Wille, sondern auch Felix Mailänder zur Pause verletzt ausgewechselt werden mussten. Dennoch: "Wir haben die Siegermentalität gezeigt, die wir brauchen", fasste Grasse die Partie zusammen. Zwar bleiben die Kauferinger auf einem Abstiegsrelegationsplatz, sind aber wieder ganz dicht am Mittelfeld dran.

