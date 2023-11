Fußball

vor 2 Min.

Kreisklasse: Der FC Issing verpasst nur knapp die Tabellenführung

Plus In der Fußball-Kreisklasse Zugspitze sichert sich der FC Hofstetten im Nachholspiel den Titel des Herbstmeisters. Fuchstal geht mit Selbstvertrauen in die Abstiegsrunde.

Der FC Issing verpasste die Tabellenführung der Fußball-Kreisklasse 7. Die Ausgangslage war klar: Nach dem Sieg von Hofstetten im Nachholspiel gegen Türkenfeld musste Issing gegen das Schlusslicht gewinnen. Der Gastgeber ging die Partie druckvoll an, wurde aber bereits nach zehn Minuten durch einen Weitschuss kalt erwischt. Issing spielte offensiv weiter und schaffte es, die Partie vor der Pause zu drehen. Doch nach dem Seitenwechsel traf Türkenfeld erneut aus der Distanz.

Der SV Kinsau hat den Sprung in die Aufstiegsrunde geschafft – aber nicht aus eigener Kraft. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, beschreibt Kinsaus Trainer Robin Swoboda die letzte Partie in der Herbstrunde gegen Peiting II. Geteilt wurden die Punkte auch, allerdings endete das Spiel 1:1. In der ersten Halbzeit hatte Kinsau die Chance, in Führung zu gehen, nach der Pause aber verlor der SVK etwas den Faden. Immerhin konnte der Rückstand noch ausgeglichen werden.

