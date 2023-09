Fußball

Kreisklasse: Igling und Hofstetten bleiben an der Tabellenspitze

Das direkte Duell entschied Igling (weiße Trikots) gegen Hofstetten zu seinen Gunsten. Aktuell trennt beide Topteams in der Tabelle nur ein Punkt.

Plus Rott behält in der Gruppe 7 der Fußball-Kreisklasse die Rote Laterne. In seinem ersten Heimspiel holt der SV Unterdießen drei Punkte.

Beim SV Igling läuft es in der Fußball-Kreisklasse. Gegen den Aufsteiger TSV Finning fuhr die Mannschaft von Trainer Michael Stengelmair einen deutlichen 4:1-Sieg ein. Allerdings dauerte es, ehe die Iglinger die drei Punkte unter Dach und Fach hatten – zunächst mussten die Hausherren einem Rückstand hinterherlaufen. „Wir hätten schon viel früher das Spiel drehen können und müssen“, so Michael Stengelmair. Aufgrund der Dominanz seiner Mannschaft sei der Erfolg in Ordnung gewesen, vielleicht ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen, räumte Stengelmair nach der Partie ein.

Der FC Hofstetten klettert weiter Richtung Tabellenspitze: Gegen den TSV Türkenfeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Echter mit 2:1 durch. Diesmal musste der Coach als Torhüter einspringen. „Wir wollten das Spiel eigentlich verlegen, aber das ging nicht“, so Michael Echter. So legte er ein paar Torwart-Trainings ein und hielt am Ende den Sieg auch fest. Nach dem 2:1 seines Teams hatte nämlich Türkenfeld noch zwei gute Chancen, aber „da war ich noch dran“, sagt Echter mit einem Schmunzeln. „Meinen Jungs muss ich ein großes Kompliment machen, wie sie sich reingeworfen haben.“

