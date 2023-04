Utting und Unterdießen sind in der Gruppe angekommen

Plus In der Abstiegsrunde der Kreisliga geht diesmal kein Fußball-Team aus dem Landkreis leer aus. In der Kreisklasse wird es für Igling schon wieder eng.

Der TSV Utting holte auswärts gegen Eichenau den ersten Dreier. „Es war– wie man so schön sagt – eine geschlossene Mannschaftsleistung“, lautet das Fazit von Uttinger Trainer Peter Bootz nach dem Erfolg in der Kreisliga-Abstiegsrunde. Dabei hätte der TSV den Deckel viel früher drauf machen müssen, doch die Gäste ließen zu viele gute Chancen liegen. „Wir haben insgesamt wenig zugelassen, aber am Ende wurde es dann doch noch mal etwas hektisch“, so Bootz. Eine Großchance hatte Eichenau, doch die parierte Uttinger Keeper Streicher souverän.

Nach 0:1-Rückstand in Mammendorf konnte der FC Penzing am Ende doch noch ein 2:2-Unentschieden rausholen. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht so präsent. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und waren zu weit weg vom Gegner“, so der Penzinger Trainer Josef Scheiblegger.

Die schlechten Platzverhältnisse bereiten Penzing Probleme

Auch mit den schlechten Platzverhältnissen sei seine Mannschaft am Ende nicht gut zurechtgekommen. Nach der Pause zeigte sich Penzing spielerisch jedoch besser. „Letztendlich war es ein verdientes Unentschieden und wir sind zufrieden mit dem Punkt“, sagte Scheiblegger.

Unterdießen zeigte in Oberweikertshofen Stärke: Nach einem 0:1-Rückstand gelang den Gästen noch vor der Pause der Ausgleichstreffer. Trotz einer kurzzeitigen Unterzahl wegen einer Strafzeit beherrschte Unterdießen die zweite Hälfte und gegen Ende gelang die verdiente Führung.

In Igling werden schlechte Erinnungen wach

Oberweikertshofen machte danach noch mal richtig Druck, setzte alles auf eine Karte, kam aber nicht mehr gegen die entschlossenen Unterdießener an. Somit blieb es beim 2:1-Sieg für die Mannschaft von Trainer Prediger.

„Jetzt stehen wir wieder da wie vergangene Saison“, lautete das Fazit von Iglings Trainer Michael Stengelmair nach dem 2:3 gegen Olching II. In der guten Partie sind die ersten drei Treffer alle nach Standards gefallen, das entscheidende Tor für die Gäste fiel nach einem Gewühl im Strafraum nach einer Ecke. „Eigentlich hätte man da wegen Foul vorher abpfeifen müssen“, so Stengelmair. Doch es kam noch bitterer, denn der erneute Ausgleich seiner Mannschaft wurde wegen Abseits nicht gegeben. Die Iglinger stecken damit wieder mitten im Abstiegsstrudel.

In einem sehr kampfintensiven Spiel gegen Perchting gab es für den Gastgeber Schondorf nichts zu holen. Und das trotz einer anfänglichen 2:0-Führung. „Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben und dann stand es irgendwann 2:3“, sagte der Schondorfer Trainer Eduard Schmalz nach der Partie.

Schondorf läuft die Zeit davon

Nach einer Roten Karte für die Gäste und einem anschließenden Foul-Elfmeter kamen die Schondorfer noch mal ran. Doch nur wenige Minuten später traf Perchting erneut. „Dann hat am Ende die Zeit nicht mehr für einen Ausgleich gereicht“, fasste Schmalz den bitteren Nachmittag zusammen.

Einen wichtigen Sieg hat der TSV Rott gegen das punktgleich angereiste Schwabruck/Schwabsoien eingefahren und die Gäste damit in der Tabelle überholt.

Lukas Hofmann war diesmal der Matchwinner für die Rotter, der drei der vier Tore beim 4:0-Erfolg selbst erzielt hat – und auch noch den vierten Treffer mit vorbereitet hat. Was den Rottern in die Karten gespielt hat, war, dass die Gäste ohne Auswechselspieler antreten mussten. Angesichts des tiefen Bodens sicher ein großer Nachteil.

Prittriching feiert Kantersieg gegen Eching

Das 6:1 im Landkreis-Derby Prittriching gegen Eching spricht für sich: Der SVP war über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft und machte in regelmäßigen Abständen die Tore. Gleich drei Mal traf Matthaeus Aumiller für die Hausherren. Eching wurde vor dem Tor des Gastgebers kaum gefährlich. Der Treffer gelang durch einen Elfmeter nach Foul des Prittrichinger Keepers.

Bei Kinsau scheiterte es zu Hause gegen Antdorf an der Chancenverwertung. Unglücklich fingen sich die Hausherren nach ausgeglichener erster Hälfte kurz vor dem Pausenpfiff einen Konter. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Antdorf mit einem Schuss aus 20 Metern in den linken Winkel auf 2:0. Danach versuchten die Kinsauer noch mal alles und kamen auch zum Anschlusstreffer. Der Gastgeber ließ jedoch zwei Großchancen liegen und ging so am Ende leer aus.

Eichenau - Utting 0:2; Tore: 0:1 Beulecke (35.), 0:2 Krukow (75.).

Mammendorf - Penzing 2:2; Tore: 1:0 Skoff (18.), 1:1 Thalmayr (39.), 1:2 Wille (46.), 2:2 Amberger (60.).

Oberweik. II - Unterd. 1:2; Tore: 1:0 Bürsch (21.), 1:1 Mueller (34.), 1:2 Bauer (77.).

Igling - Olching II 2:3; Tore: 0:1 Renn (16.), 1:1 Meinzinger (19.), 1:2 Renn (28./FE), 2:2 Götzfried (33.), 2:3 Gruber (90.). Gelb-Rot: Amrhein (77./SVI).

Schondorf - Perchting 3:4; Tore: 1:0 Westphal (7.), 2:0 Kluge (20.), 2:1 Wagner (22.), 2:2 Bott (25.), 2:3 Stuhler (36.), 3:3 Schmalz (81., FE.), 3:4 Kammerlander (84.).

Rott - Schwabbr./S. 4:0; Tore: 1:0 Rupp (3.), 2:0 Hofmann (28.), 3:0 Hofmann (51.), 4:0 Hofmann (89.).

Prittriching - Eching 6:1; Tore: 1:0 Mo. Aumiller (20.), 2:0 Metz (35.), 3:0 Ma. Aumiller (42.), 4:0 Scherer (43.), 5:0 Ma. Aumiller (58.), 5:1 Weingartner (78., FE.), 6:1 Ma. Aumiller (89.).

Kinsau - Antdorf 1:2; 0:1 Spasic (45.), 0:2 Abdyli (47.), 1:2 Schilcher (88.).