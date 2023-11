Großer Erfolg mit kleinem Kader für Handballer des TSV Landsberg

Handballer des TSV Landsberg besiegen in der Bezirksoberliga trotz vieler Ausfälle den Tabellenzweiten Weilheim. Grund zur Freude gibt es auch bei den Damen.

Die Voraussetzungen für die Handballer des TSV Landsberg waren nicht gut für das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Weilheim: wieder ein strakt dezimierter Kader. Aushilfe aus der Reserve war auch nicht möglich. Die spielte fast zeitgleich. Aber mit leidenschaftlichem Kampf und einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang der Sieg in der Bezirksoberliga-Partie.

Die Gastgeber hatten sich das wohl einfacher vorgestellt. Landsberg kam gut in der Partie, ging schnell in Führung (5:1/4.). Weilheim holte aber auf und glich zum 5:5 (9.) aus. Es war dann der stark aufspielende Landsberger Youngster Robin Ontl, der sein Team wieder in Front brachte. Doch die Gastgeber stehen nicht umsonst in der Tabelle oben, sie glichen wieder aus und begannen sich eine Führung zu erarbeiten (13:10/19.). Mit einer Umstellung in der Abwehr stabilisierten sich jetzt die Landsberger hinten und trafen vorn. So ging es mit einem 18:19 in die Pause.

Umjubelter Sieg für TSV Landsberg

Die zweite Hälfte verlief lange ausgeglichen. (30:30/49.). Obwohl Landsberg kaum Wechselmöglichkeiten hatte, konnte es in dem intensiven Spiel bis zum Schluss gegenhalten. Mit Kampf und Moral gingen die Gäste in Führung und ließen sich auch durch eine Zwei-Minuten-Strafe nicht aus dem Tritt bringen. Einen Anteil daran hatte auch Torhüter Dominik Keller. Am Schluss stand ein umjubeltes 37:33. Begeistert war Trainer Florian Pfänder nach dem Spiel: „Endlich haben die Jungs das, was sie drauf haben auch auf die Platte gebracht. Das sind Big Points für uns. Und Robin hat heute einfach eine Topleistung geboten.“

Erfolgreich waren auch die TSV-Damen. In einem wechselhaften Spiel holten sich die Landsberger Handballerinnen die nächsten Auswärtspunkte in der Bezirksoberliga, diesmal beim SV Pullach. Gegen den Tabellennachbarn kam das Team zunächst schwer ins Spiel, manche Abschlüsse hatten nicht die nötige Qualität und in der Abwehr fehlte der richtige Zugriff. So geriet der TSV zunächst in Rückstand und erst in der 8. Minute gelang der Ausgleich zum 3:3. Die TSV-Damen blieben dann dran. Die Minuten vor der Pause gehörte den Landsbergerinnen. Mit einer 13:10-Führung ging es in die Pause.

Landsberg siegt trotz Nachlässigkeiten

So richtig gelang es aber nicht, den Schwung mit in den zweiten Durchgang zunehmen. In der 39. Minute fiel der Ausgleich zum 15:15. Die Gastgeberinnen witterten noch eine Chance auf den Sieg und versuchten alles. Aber wieder war es die Schlussphase der Halbzeit in der sich die TSV-Damen stabilisierten und ihr Potenzial aufs Feld brachten. So stand dann am Ende ein 22:19. „Der Sieg hätte höher ausfallen können vielleicht sogar müssen, aber dafür waren wir nicht konstant genug“, war das Fazit von Trainer Julian Beinlich nach dem Spiel. „Wichtig ist, dass wir den Erfolg in Eichenau bestätigt haben und so mit einem guten Gefühl in das Heimspiel am nächsten Samstag gegen Oberhausen (12 Uhr Sportzentrum) gehen können.“ (AZ)

TSV-Herren: Keller, von Hayek, Piper (2), Putz (8), Weigel, Meier (5/2), Müller (6), Grieshammer (4), Piepenburg (4), Ontl (4),

TSV-Damen: Stöcker, Marx, Hierstetter (2), Hereth (2), Bonfert (4/1), Kemeny, Schink (1, Stroers (4), Seidler (5), Juchem, Cistelecan (1), Aßner, Fugatt (3).