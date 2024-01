Handballerinnen des TSV Landsberg starten in die Rückrunde

Für die Handball-Damen des TSV Landsberg steht eine schwere Aufgabe an. Sie müssen am Samstag beim Spitzenreiter der Bezirksoberliga antreten.

Während der Handball-Europameisterschaft in Deutschland finden im Amateurbereich in Bayern zwei Wochen lang keine Spiele statt. Das führt zu manchen ungewohnten Spielterminen. So müssen die TSV-Damen, ungewöhnlich früh im Jahr, am Samstag, ab 12 Uhr, bei der Zweiten des TSV Herrsching antreten. Und zu Beginn der Rückrunde treffen sie gleich auf den ungeschlagenen Spitzenreiter.

Die Gastgeberinnen bilden zusammen mit dem TSV Ottobeuren das Spitzenduo der Liga. Meist haben sie klar gewonnen, nur gegen Waltenhofen war es lange eng, reichte aber im Endspurt doch noch für einen Auswärtssieg. Im Hinspiel konnten die Landsbergerinnen phasenweise immer wieder gut mithalten, hatten aber noch zu viele Schwankungen im Spiel.

Das Spiel der Landsberger Handballerinnen ist inzwischen stabiler

Doch das Spiel der TSV-Damen ist stabiler geworden und bis auf den Ausrutscher gegen Oberhausen lief es zuletzt gar nicht schlecht. Man geht also nicht völlig chancenlos in die Partie, steht aber auch nicht unter Erfolgsdruck. Soweit absehbar, können die TSVlerinnen auch mit einer ordentlichen Besetzung in Herrsching antreten.

Auch die C-Mädchen spielen am Samstag, ab 12 Uhr, zu Hause in der Isidor-Hipper-Halle. Sie haben im Spiel Erster gegen Zweiter der Bezirksliga die SG Biessenhofen-Marktoberdorf zu Gast. Im Hinspiel mussten sie ihre bisherige einzige Niederlage hinnehmen, haben sich seitdem aber gut weiterentwickelt. Das Spiel könnte für die Meisterschaft vorentscheidend sein.

Ab 16 Uhr hat dann die zweite Herrenmannschaft des TSV Landsberg noch den TSV Pfronten zu Gast. (AZ)