So wird der Fußball-Keeper zur "lebendigen Mauer"

Plus In Unterdießen schult ein ehemaliger Bundesliga-Torhüter junge Talente. Kai Fritz und sein Team bringen dazu auch eine Ballmaschine mit.

Der Mythos, dass die untalentiertesten Fußballer eines Teams ins Tor müssen, ist zum Glück schon lange Geschichte. Denn das Gegenteil ist der Fall, sagt Kai Fritz, ehemalige Profi-Torhüter, unter anderem bei der SpVgg Unterhaching oder den Münchener Löwen. In einem zweitägigen Camp in Unterdießen zeigen er und sein Trainerteam den Nachwuchs-Keepern einige Tricks und Kniffe.

Fünf Stationen sind auf dem Platz in Unterdießen aufgebaut, in kleinen Gruppen werden die Nachwuchs-Torhüter im Alter zwischen sechs und 14 Jahren geschult. "Wo ist die lebendige Mauer", ruft Kai Fritz den Kindern zu. Immer wieder animiert er die Buben und Mädchen die richtige Haltung einzunehmen, den Winkel zum Stürmer zu verkürzen - und jedes verhinderte Tor wird von der ganzen Gruppe bejubelt. "Die Jungs und Mädels sind wirklich fleißig", freut sich der Trainer, der auch den SVU für dessen Engagement lobt.