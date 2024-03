Jahn überrascht, Denklingen fehlt das nötige Quäntchen Glück

Plus Der Blick auf die anderen Ergebnisse macht den Sieg für Jahn Landsberg noch wertvoller. Lob gibt es trotz der Niederlage vom Denklinger Trainer für sein Team.

Ein Sieg und eine Niederlage stehen für die Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg nach dem Wochenende zu Buche. Einen überraschenden Sieg – noch dazu einen deutlichen – feierte Jahn Landsberg in Wolfratshausen. Denklingen bekam es ebenfalls mit einem der stärksten Teams zu tun und verkaufte sich trotz des Ausfalls von einigen Leistungsträgern teuer.

Drei wichtige und etwas überraschende Punkte sicherte sich Jahn Landsberg in Wolfratshausen. Der Gegner gehört zu den besten Teams der Liga, verlor aber verdient mit 0:3 gegen Jahn. Trainer Armin Sanktjohanser hatte vorab gefordert, in der Abwehr stabil zu stehen und bei sich bietenden Konterchancen aufzumachen und etwas zu riskieren. „In der ersten Halbzeit hat zumindest der Teil mit der Abwehr funktioniert, waren aber nicht mutig genug.“