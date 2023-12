Luftpistole

Pflichtaufgabe für Edelweiß-Schützen in der Bundesliga Luftpistole

Auf das Luftpistolenteam von Edelweiß Scheuring (von links Philipp Ranzinger und Oliver Balg) wartet am diesmal eine Pflichtaufgabe.

Plus Die Scheuringer stehen vor dem vorletzten Wettkampfwochenende in der Bundesliga Luftpistole. Ein Gegner sollte kein Problem darstellen.

Die Teams in der Bundesliga Luftpistole biegen auf die Zielgerade ein: Vier Wettkämpfe stehen noch aus. Und für die Scheuringer ist es die letzte Fahrt in dieser Saison, zum Abschluss sind nämlich die Edelweiß-Schützen auch Gastgeber. Zunächst geht es am 9./10. Dezember aber noch nach Hambrücken.

Mit 6:10 Punkten haben die Scheuringer den Klassenerhalt praktisch in der Tasche. „Aber mit einem Sieg am Wochenende wären wir komplett auf der sicheren Seite und könnten ganz locker ins Heimwochenende gehen“, sagt Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer. Im Grunde genommen spricht auch alles dafür, dass die Edelweiß-Schützen diesen Sieg noch einfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

