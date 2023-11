Luftpistole

Pistolenschützen von Edelweiß Scheuring hoffen auf Überraschung

David Probst und seine Mannschaftskollegen bei Edelweiß Scheuring stehen in der 1. Bundesliga Süd vor einer schweren Aufgabe und hoffen, dass ihnen eine Überraschung gelingt.

Von Christian Mühlhause

Mit dem bisherigen Verlauf der Saison in der 1. Bundesliga Luftpistole können die Schützen von Edelweíß Scheuring sehr zufrieden sein. Mit je drei Siegen und drei Niederlagen hat die Mannschaft eine ausgeglichene Bilanz und steht im Mittelfeld der Tabelle. Der Gegner am Samstag hat es aber in sich. Die Lechrainer müssen gegen Waldenburg antreten. „Wir rechnen uns nichts aus, können aber jede Mannschaft ärgern“, sagt Schützenmeister Franz Berghofer und erklärt, worauf es ankommen wird.

„Waldenburg gehört seit Jahren zu den besten Mannschaften und hat auch wieder Ambitionen, ins Finale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.“ Punktgleich hinter den besser platzierten Mannschaften KKS Hambrücken und SV Kelheim-Gmünd belegt Waldenburg mit 10:2 Punkten derzeit den dritten Tabellenplatz. „Auf den Positionen eins und zwei sind wir auf Augenhöhe, und dann ist die Frage, wie die Tagesform ist, beziehungsweise wer eingesetzt wird“, sagt der Schützenmeister. Die Top vier des Gegners hätten einen Schnitt zwischen 380 und 382 Ringen, informiert Berghofer. Da seien die Athleten von Edelweiß Scheuring nicht weit weg.

