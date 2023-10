Luftpistole

12:23 Uhr

Scheuring ist dem Klassenerhalt in der Bundesliga ein gutes Stück näher

Plus In der 1. Bundesliga überrascht das Luftpistolen-Team von Edelweiß Scheuring. Dusko Petrov und Michaela Bösl holen in beiden Partien wichtige Einzelpunkte.

Von Margit Messelhäuser

Einen Sieg hatte sich das Luftpistolen-Team von Edelweiß Scheuring am vergangenen Wettkampftag erhofft – dass es sogar zwei werden würden, war eine Überraschung. Dabei machten es die Scheuringer vor allem im zweiten Wettkampf extrem spannend.

Als krasser Außenseiter waren die Scheuringer in die Partie gegen Aufsteiger Kempten gegangen. Während die Allgäuer ihre beiden Partien gewonnen hatten, stand bei Scheuring auf der Haben-Seite noch eine null. Auch von der Gesamtringzahl schien da wenig drin zu sein. Doch die Scheuringer nutzten die Chance, die sie eigentlich nicht hatten. „Kempten trat diesmal nicht in Bestbesetzung an“, sagte Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer. „Sie dachten wohl, gegen uns reicht es auch so.“ Ein Irrtum, wie sich herausstellte.

