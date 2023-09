Motocross

Der MSC Reichling richtet wieder ein Motocross-Rennen aus

Am Wochenende findet in Reichling wieder ein Lauf zur südbayerischen Motocross-Meisterschaft statt.

Plus Am Wochenende findet in Reichling ein Lauf zur Südbayernserie statt. Mehr als 150 Starterinnen und Starter werden zu den Motocross-Rennen erwartet.

Insgesamt sechs Rennen finden in der Südbayernserie im Motocross statt: Der vorletzte Lauf steigt am Wochenende beim MSC Reichling. Am Samstag und Sonntag dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Cross-Strecke wieder auf spannende Rennen freuen.

Die Vorbereitungen in Reichling laufen auf Hochtouren, immerhin erwartet man am Wochenende zwischen 150 und 180 Starter und auch Starterinnen, denn auch im Ladies Cup wird in Reichling der vorletzte Lauf ausgerichtet. „An der Strecke haben wir diesmal nur Kleinigkeiten verändert“, sagt Thomas Schelle, zweiter Vorsitzender des MSC. Allerdings habe sich das Training schwierig gestaltet, da es bislang meist zu trocken war. „Dann ist die Strecke knüppelhart, da macht es auch keinen Spaß.“ Dass es den Startenden am Rennwochenende auf jeden Fall Spaß macht, dafür haben die Reichlinger bereits Vorbereitungen getroffen. „Wenn es vorher nicht mehr regnen sollte, werden wir die Strecke auf jeden Fall bewässern“, sagt Schelle.

