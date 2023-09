Motocross

20.09.2023

Lokalmatadore beim Motocross in Reichling im Pech

Plus Beim Motocross in Reichling scheidet ein Starter der Gastgeber in Führung liegend aus. Auch Motorradprofi Marcel Schrötter hat ein Problem und muss sich dann nach vorn kämpfen.

Von Uschi Schuster

Motorsport beim MSC Reichling ist ein Gemeinschaftsprojekt, das zeigte einmal mehr das Motocross-Wochenende auf dem Vereinsgelände. Fast 80 Helfer waren im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, und auch die Fahrer selbst packten mit an, um die Strecke renntauglich zu bekommen. Der gut 1600 Meter lange Rundkurs präsentierte sich am Hauptrenntag, dem Sonntag, dann auch in bestem Zustand.

Die Fahrer waren mit der Strecke, die zahlreiche Sprünge, enge Kurven, aber auch extrem schnelle Passagen aufwies, überaus zufrieden. Kein Wunder, dass das Rennspektakel bei idealen äußeren Bedingungen die Fans in Scharen anzog. Rund 1000 Zuschauer verfolgten im Laufe des Tages die Rennen beim fünften Lauf zur südbayerischen Meisterschaft in den verschiedenen Klassen. „Das ist der Wahnsinn“, meinte ein Zuschauer staunend an der Strecke zu den Fahrkünsten der Zweiradpiloten, die mit ihren Motorrädern fast 40 Meter durch die Luft flogen und dabei zum Teil auch noch einen Twist einlegten, sprich ihr Sportgerät schräg legten.

