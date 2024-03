Alexander Steffens startet bei Gran Fondo auf Zypern

Für den Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens hat die Saison bereits begonnen. Eine wichtige Qualifikation hat er schon geschafft.

Angenehm warm sei es auf Zypern, sagt Alexander Steffens. Doch der Rennradfahrer aus Dießen ist natürlich nicht zum Urlaub auf der Insel: An Ostern nimmt er dort in der Rennserie Gran Fono am Zeitfahren und zwei Straßenrennen teil. Für ihn ist es bereits der dritte Wettkampf in diesem Jahr - und eine wichtige Qualifikation hat Steffens bereits in der Tasche.

In Portugal und Spanien hatte die neue Saison für den Radsportler begonnen. "Aber da war es keine Platzierung auf dem Treppchen", sagt Steffens im Gespräch mit unserer Redaktion. Das hat er in Portugal im Zeitfahren nur knapp verpasst, da wurde er Fünfter. Im Straßenrennen herrschten, wie schon im Zeitfahren, ganz schlechte Bedingungen: "Es war ein richtiges Sauwetter", so Steffens und bei den Positionskämpfen war es zu einigen Stürzen gekommen. "Da habe ich mich lieber rausgehalten und bin ins Ziel gerollt", verrät er mit einem Schmunzeln. Es reichte dennoch locker für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

Steffens geht bei drei Rennen an den Start

Die Strecke in Spanien hatte ihm mit rund 3000 Höhenmetern nicht wirklich gelegen, dennoch erkämpfte er sich auch dort mit Rang 11 fast eine weitere Topten-Platzierung. "Im Vergleich zum vergangenen Jahr stimmt die Form bislang", lautet seine Bilanz bisher. Das will Steffens auch über Ostern auf Zypern unter Beweis stellen. Am Karfreitag steht das Zeitfahren über 28 Kilometern mit etwa 300 Höhenmetern an, am Samstag ein Straßenrennen über 120 Kilometer und schon fast ein Sprint ist das zweite Straßenrennen am Sonntag, das über 60 Kilometer geht. Alle zählen zur Rennserie Gran Fondo.

Lesen Sie dazu auch