In Epfach findet ein hochklassiges Turnier für Ressurreiter statt

Alexandra Maier wird beim Heimturnier in Epfach ab Freitag auch am Start sein.

Von Margit Messelhäuser

Ab Freitag treten die Dressurreiter auf dem Neuhof in Epfach an. Unter anderem ist dabei auch der amtierende bayerische Meister am Start.

Auf dem Neuhof in Epfach findet ab Freitag wieder ein Dressur-Turnier statt. Diesmal gehen die Prüfungen bis Klasse S***. Am Start ist neben mehreren Reitern und Reiterinnen aus dem Landkreis auch Lokalmatadorin Alexandra Maier. Mit zwei Pferden, Majestix W und Geronnimmo, wird Alexandra Maier beim Heimturnier insgesamt viermal an den Start gehen. Eine große Doppelbelastung für die Reiterin, da sie auch in die Organisation mit eingebunden ist. Gemeldet haben für dieses Dressur-Event unter anderem auch Reiterinnen und Reiter vom RFV Fuchstal, RFV Ammersee, Schwabmünchen und München. So kann sich der Ausrichter über ein hochklassiges Starterfeld freuen, das eine Bestätigung für die gute Organisation ist. Für Zuschauerinnen und Zuschauer ist alles vorbereitet Doch nicht nur Masse ist vorhanden, sondern auch Klasse. Gemeldet hat für das Turnier unter anderem der amtierende bayerische Meister Uwe Schwanz (RV Waldhauser Hof), der mehrere Starts absolvieren wird. Zudem hat sich mit Rudolf Widmann (RA München) der Gewinner des „Derby-Stars von morgen“ angekündigt. Nun hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die für die passende Atmosphäre sorgen. Für ein perfektes Turnier ist jedenfalls alles vorbereitet: Der Anlage wurde – wo nötig – ein neuer Anstrich verpasst, der Boden perfekt vorbereitet und zur Information der Besucherinnen und Besucher gibt es eine große Anzeigetafel. Das Turnier in Epfach beginnt am Freitag Bereits am Freitag, ab 10.30 Uhr beginnen die Prüfungen für die Klasse A, vier- bis sechsjährige Pferde. Ab 12.15 Uhr schließen sich die Klassen L (vier- bis siebenjährige Pferde), M** und S* an. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit der Amateur-Dressurprüfung Klasse M*, dem FAB-Amateur-Cup, dem sich das St. Georg Special* anschließt. Ab 13.30 Uhr findet die erste Prüfung der Klasse S*** statt, ehe ab 15.30 Uhr das Finale der Klasse S* den Abschluss des zweiten Turniertags macht. Mit dem FAB-Amateur-Cup der Klasse S* beginnt der Sonntag um 9 Uhr, der sich eine Dressurpferdeprüfung der Klasse M (fünf- bis siebenjährige Pferde) anschließt. Die Klasse S** beginnt um 13.15 Uhr, den Abschluss des Turniers macht eine erneute Drei-Sterne-Prüfung der Klasse S, die gegen 15.15 Uhr beginnt.

