15.01.2024

Schützen von Edelweiß Scheuring krönen Saison beim Heimwettkampf

Plus Scheurings Luftpistolenteam jubelt über beste Saisonplatzierung in Bundesliga. Beim letzten Wettkampf ist es bis zum Schluss spannend. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen.

Von Christian Mühlhause

Einige Zuschauerinnen und Zuschauer hatten, wohlwissend, was sie erwartet, einen Gehörschutz zum Bundesliga-Heimwettkampf der Schützen von Edelweiß Scheuring mitgebracht. Die Fans machten mit Glocken und Ratschen ordentlich Alarm, und das Team lieferte ihnen gegen Dynamit Fürth Spannung bis zum Schluss Grund zur Freude. Ein Punkt sorgte bei Schützenmeister Franz Berghofer, der sich über die beste Saison der Vereinsgeschichte in der Bundesliga sehr freute, aber für etwas Bedauern.

In der Lechrainhalle wäre durchaus noch Platz für mehr Zuschauer gewesen am Samstag und Sonntag. Jeweils etwa 100 fanden den Weg zum Saisonfinale. „Vielleicht liegt es am Sonnenschein?“, mutmaßte Berghofer. Die, die den Weg fanden, dürften es aber nicht bereut haben. Auf den Positionen eins und zwei entschieden die letzten Schüsse. Am Ende waren alle Augen auf Philipp Ranzinger gerichtet, der als einziger Schütze noch am Stand war und eine Zehn benötigte, um gegen Sandra Reitz zu gewinnen. Entsprechend emotional fiel der Jubel aus, als ihm das gelang. Gegen Reitz hatte er nach der ersten Serie schon vier Treffer Rückstand, lag nach der nächsten Serie dann aber mit einem vorn. Am Ende siegte er mit einem Ring Vorsprung.

