Schießsport

vor 32 Min.

Scheuring II gewinnt das Derby der 2. Bundesliga Luftpistole

Plus In der 2. Bundesliga Luftpistole treten die Edelweiß-Schützen in Raisting an. Die Mannschaften liefern sich ein packendes Duell vor vielen Zuschauern.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es war ein nicht alltäglicher Heimwettkampf für das Luftpistolen-Team der SG Raisting in der 2. Bundesliga: Gegen die zweite Mannschaft von Edelweiß Scheuring kam es zu einem echten Derby. Doch die Raistinger haben in dieser Saison arg zu kämpfen, denn nicht nur der Kampf gegen die Erstliga-Reserve ging verloren.

Zahlreiche Fans hatten die Scheuringer mit ins Raistinger Schützenheim gebracht, und die mussten ihr Kommen nicht bereuen. Gegen den Gastgeber war es zwar auf den ersten beiden Positionen eine klare Angelegenheit für die Edelweiß-Schützen, bei den drei anderen aber blieb es bis zum Schluss spannend und es kam sogar zum Stechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen