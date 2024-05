2. Bundesliga: FC Penzing wird die Rote Laterne nicht los

In der 2. Bundesliga Stockschießen will der FC Penzing den ersten Sieg einfahren. Das Spiel in Breitbrunn leisten sich die Penzinger zu viele Fehler.

Die weite Fahrt hat sich für die Stockschützen des FC Penzing nicht gelohnt. Gegen Breitbrunn am Chiemsee wollte das Team um Kapitän Michael Wurmser den ersten Sieg in der 2. Bundesliga Sommer verbuchen, doch es kam anders. Nach einem verpatzten Start schien sich das Blatt zu wenden, doch die Gastgeber fingen sich wieder.

Mit einem Sieg hätten die Penzinger vom letzten Platz der Gruppe B auf Rang zwei klettern können - daraus wurde aber nichts. Zu wechselhaft waren die Leistungen von Wurmser & Co., als dass sie die Gastgeber in Bedrängnis hätten bringen können. Damit bleibt der FCP nach der Hinrunde auf dem vierten und letzten Platz, drei Spiele stehen aber noch aus. "Wenn man in der 2. Bundesliga bestehen will, muss man solche Spiele gewinnen", lautete das Fazit von Michael Wurmser. Die Gastgeber leisteten sich durchaus Fehler, doch Penzing konnte diese nicht nutzen. Positiv war aber das Debüt von Julian Dellinger in der 2. Bundesliga. Nach anfänglicher Nervosität "lieferte er eine solide Leistung ab", so Wurmser.

Penzings neue Taktik zeigt nicht den gewünschten Erfolg

Nach der langen Anreise waren die Penzinger im ersten Spiel nicht gleich voll da. Vor der letzten Kehre stand es 3:3, doch diese holten sich die Gastgeber und verbuchten mit 5:3 die ersten Punkte in der Gesamtwertung. Überhaupt nicht ins Spiel kam der FCP im zweiten Durchgang. Während Breitbrunn sich kaum Fehler leistete, versuchte es Penzing mit einer anderen Taktik, die aber nicht griff: Nach drei Kehren lag der Gastgeber 6:0 in Führung, da konnte Penzing nur noch Schadensbegrenzung betreiben, mit 4:10 ging auch das zweite Spiel verloren.

Nun mussten die Penzinger die Pause nutzen, denn nur mit einem Sieg im dritten Spiel, blieben sie im Rennen. Tatsächlich gelang den Lechrainern die Wende - so schien es jedenfalls. Wieder war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem es vor der letzten Kehre 3:3 stand. Diesmal hielten die Nerven der Penzinger und mit dem 4:1-Sieg verkürzten sie auf 2:4 in der Gesamtwertung. Doch im vierten Durchgang machte Breitbrunn den Sack zu. Nach vier Kehren nur 3:1 in Führung behielten die Gastgeber zum Schluss die Nerven.

Penzing zeigt bis zum Schluss eine gute Moral

Penzing musste auf Risiko gehen, doch das zahlte sich nicht aus. Mit 1:9 unterlag das Team um Kapitän Michael Wurmser und die Gesamtniederlage war nicht mehr abzuwenden. Aber der FCP gab sich nicht auf: Im letzten Spiel schon 0:5 zurück, verkürzten die Penzinger wieder auf 4:5, unterlagen dann aber knapp mit 5:6 und damit 2:8 in der Gesamtwertung. Schade besonders für Julian Dellinger, dessen Premiere in der 2. Bundesliga damit nicht von Erfolg gekrönt war.

Schon am 18. Mai steht das Rückspiel gegen Breitbrunn in Buchloe an, vielleicht gelingt dann die Revanche. Das wäre auch wichtig, um nicht vorzeitig aus dem Kampf um Platz eins und zwei auszuscheiden. "Bei einer Niederlage geht es für uns nur noch um Platz drei, der würde dann aber die Teilnahme an der Abstiegsrunde bedeuten", sagt Michael Wurmser.