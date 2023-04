Penzinger Stockschützen patzen zum Auftakt der Bundesliga

Plus Im ersten Spiel der Sommer-Bundesliga treffen die Stockschützen des FC Penzing auf den Aufsteiger Zuckenried. Noch vor der Pause kippt die Partie.

Mit einem Sieg wollten die Stockschützen des FC Penzing in die neue Sommer-Bundesliga starten. Doch die Partie beim Aufsteiger EC Zuckenried gestaltete sich ganz anders als geplant. Und das hatte nichts mit der neuen Aufstellung der Penzinger zu tun.

Dass Penzing in dieser Saison auf Stammschütze Stephan Ruile aus beruflichen Gründen großteils verzichten muss, war von Beginn an klar gewesen. Für ihn war Andreas Rief neu ins Team gekommen. Kurz vor dem Auftakt fiel dann auch noch Stefan Gießer verletzt aus – jedoch war Nationalspieler Matthias Peischer mehr als nur „Ersatz“ für Gießer. „An der neuen Aufstellung lag es auch nicht“, sagt Peischer im Gespräch mit unserer Zeitung. Knackpunkt sei vielmehr das zweite Spiel gewesen.