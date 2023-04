Stockschießen

12:07 Uhr

Penzings Stockschützen packen die Daube wieder aus

Für die Penzinger Stockschützen beginnt bald die neue Saison in der Sommer-Bundesliga. Wenn das Wetter mitspielt, steht ein besonderer Wettkampf an.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

In den vergangenen Tagen waren die Penzinger Stockschützen vor allem damit beschäftigt, die Anlage wieder „auf Vordermann“ zu bringen. Nun beginnt wieder das Training, denn das Team um Mannschaftsführer Matthias Peischer startet am 22. April in die Sommer-Bundesliga. Diesmal aber mit einigen Veränderungen.

In diesem Jahr feiert der FC Penzing sein 75. Jubiläum – dazu ist ein umfangreiches Programm in Arbeit. Und die Stockschützen haben sogar eine Sondergenehmigung erhalten, ausnahmsweise einen Bundesliga-Wettkampf unter freiem Himmel durchzuführen. „Wenn das Wetter passt, dann werden wir am 13. Mai den Wettkampf im Rahmen der Jubiläumsfeier in Penzing austragen“, kündigt Matthias Peischer an.

