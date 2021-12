Penzings Stockschützen überraschen bei bayerischer Meisterschaft

Plus Die U16 des FC Penzing zeigt bei der bayerischen Meisterschaft eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der nächste Höhepunkt steht bald an.

Für den Nachwuchs der Penzinger Stockschützen hat sich das Training gelohnt: Bei der bayerischen Meisterschaft holt sich die U16-Mannschaft den Titel. Damit hatte Jugendtrainer Matthias Peischer eigentlich nicht gerechnet. Jetzt steht schon bald ein weiterer Höhepunkt für das Team ins Haus.