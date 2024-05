Turnen

vor 32 Min.

Turnerin Loane Thum aus Penzing ist bayerische Meisterin

Plus Um ihren Traum von Olympia zu erfüllen, hat Loane Thum ihren Heimatort Penzing verlassen. Jetzt darf sie sich über einen weiteren Titel freuen.

Von Romi Löbhard

Das Fernziel „Olympia“ hat Loane Thum als Zehnjährige bereits ausgegeben. Mittlerweile ist die Leistungsturnerin 14 Jahre alt und hat dieses Ziel zeitlich eingegrenzt: Die Spiele 2028 in Los Angeles in Kalifornien sollen es sein, bei denen die Penzingerin einsteigen will in das weltumspannende Sportfest. Auf dem Weg dahin kann sie sich über einen weiteren Titel freuen.

Wer den sportlichen Weg von Loane, die seit sie drei Jahre alt ist, beinahe täglich übt und trainiert, verfolgt und begleitet, ist sich sicher: Das schafft das sportliche Mädchen dank viel Talent, Trainingsfleiß und einer ausgewogenen Portion Ehrgeiz. Beweis sind unzählige Titel und Pokale, die Loane Thum bereits gesammelt und denen sie aktuell ein paar neue hinzugefügt hat.

