Gemischte Bilanz

Die Lechrain-Herren enttäuschen.

Durchwachsen fiel der jüngste Spieltag für die Lechrain Volleys aus. Während die Partie der Landesliga-Damen wegen Corona abgesagt worden war, traten die Herren und Damen II an.

Mit hohen Erwartungen reisten die Herren I der Lechrain Volleys zum Zweitplatzierten der Bezirksliga, dem TSV Königsbrunn, an. Diese konnte man allerdings nicht erfüllen. Der erste Satz war ausgeglichen, doch dann setzten sich die Gastgeber mit 25:19 durch. Und mit eben diesem Ergebnis endete auch der zweite Satz – die LRV-Herren gerieten gehörig unter Druck.

Dem hielten sie aber stand. Im dritten Satz bauten sie eine 19:12-Führung auf, besonders die Angriffe von Pascal Higler und Kai Thielert zeigten das Potenzial der LRV-Herren, und mit 25:22 wurde der Satz auch gewonnen. Danach aber konnten sie nicht mehr an diese Leistung anschließen und unterlagen im vierten Satz sogar deutlich mit 13:25. Damit kassierte man im dritten Ligaspiel die erste Niederlage (1:3).

Zwei Niederlagen gab es für die Herren II gegen MTV München IV und den TSV Forstenried. Trotzdem bleiben die LRV-Herren auf Platz drei in der Bezirksklasse 2.

Zum Nachholspiel waren die Damen II in der Bezirksklasse 2 beim ASV Dachau zu Gast. Trainer Thomas Arzberger konnte dabei nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen, nur Mittelangreiferin Julia Schweiger fehlte. Das steckten die LRV-Damen gut weg und bestimmten von Beginn an das Spiel. Vor allem Mittelangreiferin Simone Frank hatte einen sehr guten Tag erwischt und die ersten beiden Sätze gingen mit 25:11 und 25:13 an die LRV-Damen. Im dritten Satz fühlte man sich wohl zu sicher und unterlag 19:25, aber im vierten sicherte man sich mit dem 25:14 den 3:1-Sieg.

Darum, Erfahrung zu sammeln, ging es für die U15-2-Mädchen beim Heimspieltag in Scheuring. Das Team startete außer Konkurrenz – was aber nicht bedeutete, dass es ohne Chance war. Im Gegenteil: Dem Gast aus Neuaubing musste man sich zwar geschlagen geben, dafür setzten sich die Gastgeberinnen gegen Scheuring im Tiebreak durch. (lt)