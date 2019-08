vor 3 Min.

Rund um den Ammersee

Von Eching auf den Heiligen Berg

Der Ammersee, einer der schönsten Seen Oberbayerns, war das Ziel einer Tour des ADFC Landsberg.

Von Eching aus fuhr die Radgruppe um Tourenleiter Jürgen Johne über Stegen auf den Höhenrücken zwischen Ammersee und Pilsensee. In Rausch beeindruckte die tolle Aussicht auf die Herrschinger Bucht und zum Kloster Andechs.

Dann ging es bergab bis Herrsching und anschließend über das Kiental hinauf zum Heiligen Berg. Das Kloster Andechs mit seiner berühmten Kirche ist der älteste Wallfahrtsort Bayerns und seit 1850 Wirtschaftsgut der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München. Weiter fuhren die Radfahrer über Fischen und auf der Raistinger Spange nach Dießen.

Das Ammersee-Südufer ist seit 1971 ein Vogelschutzgebiet nach dem internationalen Ramsar-Abkommen. Wie bestellt konnten mitten auf einer Wiese zwei Störche beobachtet werden. Auf der Promenade in Dießen gab es schöne Ausblicke auf das Wasser, die Boote im See sowie einen letzten Blick auf Andechs. Die weiteren Kilometer fuhr die Radgruppe auf dem Ammer-Amper-Radweg zum Strandhaus Ammersee in Eching. (lt)

