Besucherdienst Vilgertshofen-Stoffen: Wir schenken Zeit

In der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen bietet eine ehrenamtliche Gruppe Gesprächs-Besuche in Altenheimen, Krankenhäusern und auch zu Hause an.

Wer krank ist, nicht aus dem Haus gehen kann oder sogar im Krankenhaus liegt, rutscht schnell in die Einsamkeit, wenn Freunde oder Familie vielleicht weit weg wohnen oder aus beruflichen Gründen keine Zeit haben. Dafür gibt es unter anderem Seelsorge-Programme. Im südlichen Landkreis Landsberg bietet der Besucherdienst der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Pfarrei an, um auch denjenigen, die sich einsam fühlen, zu zeigen, dass sich jemand kümmert.

Die Pandemie hat die ehrenamtliche Arbeit stark beeinflusst

Angefangen hatte die Gruppe damit, Mitglieder aus der Pfarrei im Krankenhaus zu besuchen. Ob aus Thaining, Vilgertshofen, Hagenheim, Pürgen oder einer der anderen dazugehörigen Ortschaften. Damals ging das noch über eine Verschwiegenheitserklärung und eine Liste, die das Krankenhaus dem Besucherdienst übergab. Durch neue Datenschutzverordnungen und allen voran durch die Pandemie fanden solche Besuche aber immer seltener statt. Die 14 Mitglieder der Gruppe wollen das nun ändern und auf den Dienst aufmerksam machen.

Franz Bauer, Marianne Bauer und Irmgard Neu-Schmid sind drei der Ansprechpartner. Gerade in Krankenhäusern sei es ohne die Liste schwierig, eine Übersicht darüber zu bekommen, ob nicht jemand ein Gespräch wünsche. „Wer wird in die Notaufnahme eingeliefert und hat die Energie zu überlegen, ob man einen Haken für ein solches Gespräch auf seinen Dokumenten setzen soll“, sagt Franz Bauer. Flyer in den Krankenhäusern zu verteilen, habe ebenso wenig funktioniert.

Gespräche mit dem Besucherdienst laufen individuell ab

„Wenn man krank oder allein zu Hause ist, kann ein Gespräch schon Mut geben. Das zeigt dann: Man wird nicht vergessen. Es ist das Zwischenmenschliche, was bei unserer Arbeit zählt“, erklärt Neu-Schmid. Bei den Gesprächen kann es um tiefgründige Themen, aber auch um Alltägliches gehen. „Gerade im Alter bricht viel weg, und es ist nicht immer jemand da“, sagt Marianne Bauer. Manchmal sei es auch so, dass die Menschen ihre Angehörigen nicht belasten wollten. „Aber auch immer mehr jüngeren Menschen fällt manchmal die Decke auf den Kopf“, so Bauer. Wie lange in Besuch dauert, sei flexibel und individuell, erklärt Neu-Schmid. Manchmal schaue man nur kurz vorbei.

Einen Ansprechpartner vom Besucherdienst gibt es in fast jedem Ort. Die Aufgabe des Besucherdienstes liegt in erster Linie im Gespräch, aber auch darin zu zeigen, dass die Person nicht vergessen wird. Manchmal würden sie auch zur Nachbarschaftshilfe vermitteln, falls jemand zu Hause Hilfe brauche. Die Gruppe agiert ehrenamtlich, aber es sei schon so, dass die Mitglieder die Arbeit vermissten, weil diese in den vergangenen Jahren weniger angefragt wurde. Man habe nette Gespräche geführt, sagt Marianne Bauer. „Wie sich die Menschen freuen, das gibt einem so viel zurück.“ Wer besucht werden will oder jemanden kennt, der besucht werden möchte, kann den Besucherdienst unter Telefon 08194/999998 erreichen.

