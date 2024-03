Quelle reicht nicht für Vilgersthofen und Nachbargemeinde aus

Vilgertshofen würde Reichling und auch Thaining mit Wasser versorgen, wenn es denn möglich wäre. Allerdings reicht die Quelle in Lechmühle dafür nicht.

In der Bürgerversammlung in Reichling wurde unter anderem über die Wasserversorgung diskutiert, da die Quelle, die zurzeit genutzt werde nicht zukunftsfähig sei, so der Bürgermeister Johannes Hintersberger. Ob ein Brunnen in der Gemeinde eine Option sei, müsse man aber erst durch Testbohrungen herausfinden, solange bliebe ohnehin alles beim Alten. Die Option aus Lechmühle über Issing Wasser zu beziehen, sei aber keine Option: "Wenn der Nachbar mir kein Wasser geben will, dann bekomme ich kein Wasser."

Die Aussage korrigierte nun der Vilgertshofener Bürgermeister Albert Thurner. Gespräche hätten zwar vor etwa zwölf Jahren stattgefunden, aber schließlich habe Vilgersthofen sich damals noch anders entschieden. Mittlerweile sei es grundsätzlich leider einfach nicht möglich Reichling oder auch Thaining mit an das Wasserversorgungsnetz anzuschließen.

"Wir haben eine Quelle und einen Brunnen, allerdings können wir letzteren nicht mehr nutzen", erklärt Thurner. Durch eine Pferdekoppel bestände die Gefahr, dass das Wasser durch Pferdemist kontaminiert werde. Das Wasser aus der Quelle würde nur für die Gemeinde selbst reichen.

