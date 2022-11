Freundeskreis kümmert sich um den Pfarrhof in Walleshausen

Plus Schon seit einiger Zeit steht ein Verkauf des barocken Pfarrhofs in Walleshausen im Raum. Jetzt soll ein Freundeskreis gegründet werden, um den Pfarrhof für das Dorf zu erhalten.

Am Mittwoch, 30. November, lädt die Interessengemeinschaft „Freunde des Pfarrhofs Walleshausen“ zu einer Informationsveranstaltung und zur Vereinsgründung ein. Ab 19.30 Uhr treffen sich alle Interessierten und Gönner im Sportheim. Es werden Hintergründe, aktuelle Informationen und das weitere Vorgehen vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung. Hintergrund der geplanten Vereinsgründung ist ein möglicher Verkauf des Pfarrhofs durch die Kirche.