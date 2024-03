Weil

vor 50 Min.

In Weil sind die Baukosten für das Multifunktionshaus unter Kontrolle

Der Bau des Multifunktionshauses in Weil (im Bild vorne) ist in den vergangenen Monaten bis zum Rohbau vorangeschritten.

Plus In Weil schreitet das große Bauprojekt ohne Probleme voran. Das Wohn- und Mischgebiet nordwestlich von Schwabhausen kommt in seiner Entwicklung einen Schritt voran.

Von Vanessa Polednia

Im Zeitplan und unterhalb des Kostenbudgets: Was bei Bauprojekten im Landkreis nicht immer gelingt, funktioniert beim Neubau des Multifunktionshauses mit Feuerwehrhalle in Weil. Das zeigt der aktuelle Stand der Bauarbeiten, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Weil vorgestellt wurde.

In der Sitzung waren der zuständige Architekt Benjamin Michel von Obel Architekten sowie Projektsteuerin Stephanie Legler und Feuerwehrkommandant Martin Bolz vor, wie Bürgermeister Christian Bolz im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt. Michel stellte den aktuellen Baufortschritt vor. Demnach seien die Rohbauarbeiten des Multifunktionshauses abgeschlossen. Die Feuerwehrhalle sei im Aufbau. Als nächster Schritt stehen die Putz- und Estricharbeiten an. Bis Ende April soll der Aufbau der Stahlhalle begonnen haben. "Die Elemente sind gerade in der Fertigung", berichtet Christian Bolz. Das Aufstellen der Stahlteile soll bis Mitte August abgeschlossen sein. "Das sind wir auf einem sehr guten Weg", betont der zufriedene Bürgermeister. Das Gesamtprojekt soll bis zum Jahresende annähernd abgeschlossen sein, sodass der Neubau wie geplant im Frühjahr 2025 bezogen werden kann.

