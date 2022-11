Windach

12:55 Uhr

Wirtsehepaar aus Gauting übernimmt Gasthof am Schloß in Windach

Simon und Anjuli Wankerl vom Landgasthof Böck in Unterbrunn bei Gauting werden die neuen Pächter des Gasthofs am Schloß in Windach, der nach der Kernsanierung des Gebäudes Ende 2023 öffnen soll.

Plus Es gibt neue Pächter für den Gasthof in Windach. Welches Konzept sie nach der Sanierung des Gebäudes umsetzen wollen, erklären sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Ein Ausflug nach Gauting steht bei so manchem Windacher derzeit hoch im Kurs. Auch Bürgermeister Richard Michl gehört zu jenen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Nicht jeder Gast gibt sich im Nachbarlandkreis im Restaurant Wankerl aber gleich zu erkennen. Die Windacher wollen wissen, was bei den künftigen Pächtern des Gasthofs am Schloß in Windach auf den Tisch kommt. Unsere Redaktion hat mit dem Wirtsehepaar Anjuli und Simon Wankerl über ihre Erfahrungen und ihr Konzept gesprochen. Der Bürgermeister äußert sich zum Zeitplan und den Kosten.

