Nach dem Unwetter wird im Landsberger Frauenwald aufgeräumt

Plus Der heftige Wind deckt in Landsberg ein Dach mit Fotovoltaikanlage ab. Teile davon richten großen Schaden an. Die Betroffenen stehen unter Schock.

Von Thomas Wunder

"Wir stehen immer noch unter Schock", sagt Anne Böhm. Die Prokuristin der gleichnamigen Gourmet Rösterei im Landsberger Frauenwald blickt zur notdürftig geflickten Decke der Lagerhalle. Überall am Boden stehen Eimer. Wasser tropft stetig hinein. Bei einem Gewitter am Donnerstagnachmittag hat der Sturm das Dach samt Fotovoltaikanlage eines benachbarten Gebäudes abgedeckt. Die herumfliegenden Teile hinterließen eine Spur der Verwüstung. Vor allem auf dem Dach der Gourmet Rösterei Böhm.

Die Überwachungskamera der Gourmet Rösterei hat das folgenschwere Ereignis festgehalten. Gegen 15 Uhr steht ein Paketdienst auf dem Hof der Firma. Der Fahrer bleibt sitzen, weil es stark regnet. Im nächsten Moment fliegt ein großes Teil des Dachs an dem Fahrzeug vorbei. Die herum wirbelnden Teile und Balken beschädigen nicht nur das Dach der Rösterei, sondern auch benachbarte Gebäude und herumstehende Fahrzeuge. Noch am Tag danach liegen Teile des Blechdachs, der Fotovoltaikanlage und des hölzernen Dachstuhls rund um die betroffene Reamurstraße verteilt. Gut 300 Meter Luftlinie entfernt versperrt ein Teil des Dachs die Ausfahrt der Tiefgarage des Handwerkerhofs Landsberg.

