Gegen die Inflation hilft nur der Sturm auf die EZB

Die nationalen Regierungen können alleine wenig gegen die Inflation ausrichten. Die Europäische Zentralbank könnte, tut aber nichts. Das hilft nur Druck von außen.

Die Inflation ist im Januar gesunken, doch die Freude über diese an sich gute Meldung währt nur kurz. Rechnet man Effekte wie die zeitweise Mehrwertsteuersenkung infolge der Corona-Pandemie heraus, ist die Lage düster. In Wahrheit ist die Inflationsrate auf Rekordkurs.

Deutschland droht dabei gerade der Einstieg in eine Lohn-Preis-Spirale. Die Gewerkschaften begründen ihre Tarifforderungen mit gestiegenen Preisen. Setzen sie Lohnerhöhungen durch, rechtfertigen Unternehmen damit Preiserhöhungen. Eine Kettenreaktion wird in Gang gesetzt, die übel enden kann. Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) verweisen auf 1973. Die Inflation stieg auf 7,1 Prozent, sank im darauffolgenden Jahr nur leicht, während die Tariflöhne um 13 Prozent zulegten. Am Ende rutschte das Land in die Rezession.

Die Regierung allein ist zunächst machtlos

Die Politik in Deutschland hätte schon im Herbst reagieren müssen, war aber durch die Bundestagswahl gehemmt. SPD, Grüne und FDP suchen jetzt nach Lösungen. Eine Entlastung bei den Energiekosten macht Sinn, ihre Umsetzung wird aber Wochen und Monate dauern. Derweil steigt die Inflation, Volkswirte rechnen mit einem Plus um weitere drei Prozentpunkte im Jahresverlauf.

Da nationale Bemühungen Zeit brauchen, ist die Europäische Zentralbank derzeit die einzige Institution im Euroraum, die Einfluss auf die Inflationsrate nehmen kann. Eine moderate Anhebung der Leitzinsen kann den Anstieg stoppen. Sie müsste sorgfältig überwacht werden, damit am Ende nicht der Absturz in die Rezession steht. Aber anders geht es nicht.

Das Vertrauen in die EZB ist gering

Das Vertrauen in die EZB allerdings ist gering. Im November, als um sie herum schon Alarm geschlagen wurde und die Zeichen auf Sturm standen, zeigte sich Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel noch überzeugt, „dass die Inflation im Euroraum im nächsten Jahr deutlich zurückgehen“ werde. Eine fatale Fehleinschätzung.

Die Ampel-Koalition betont, wie alle Regierungen vor ihr, die Unabhängigkeit der EZB. Einmischen will sie sich nicht. Die Zurückhaltung mag zur EZB-Gründung Sinn gemacht haben, ist inzwischen aber überholt. Druck muss her, und das schnell.