Gesprengter Geldautomat: Die Polizei sucht nach einer Garage

Unbekannte haben vor zwei Wochen in Dachau einen Geldautomaten mithilfe von Gas gesprengt. Dafür könnte nun eine Garage interessant sein.

Von Philipp Schulte

Auf der Suche nach den Tätern, die in der Münchner Straße in Dachau vor zwei Wochen einen Geldautomaten gesprengt haben, haben die Ermittler neue Erkenntnisse. Wie die Polizei mitteilte, könnten die Täter möglicherweise das Tatfahrzeug in einer nahe gelegenen Garage abgestellt haben. Deshalb könnte die kurzfristige Anmietung einer Garage oder eines Stellplatzes im November in und in der Umgebung von Dachau, Karlsfeld und Fürstenfeldbruck von Bedeutung sein.

Geldautomat in Dachau gesprengt: Keine Beute, aber 50.000 Euro Schaden

Um den Automaten zu sprengen, benutzten die Täter wie berichtet Gasflaschen. Sie hatten keine Beute gemacht, richteten aber Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro an. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet deshalb erneut Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.

