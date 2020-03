Markus Wöhrle wird neuer Rathauschef in Buch

Plus Der Hauptamtsleiter erhält 60,4 Prozent der Stimmen. Herausforderer Marcel Siedlaczek freut sich über ein beachtliches Ergebnis.

Der künftige Bürgermeister von Buch heißt Markus Wöhrle. Mit 60,4 Prozent der Stimmen setzte sich der bisherige Hauptamtsleiter gegen seinen Herausforderer Marcel Siedlaczek durch, der auf 39,6 Prozent kam. „Ich freue mich über den Zuspruch und ich freue mich auf die Arbeit mit dem Marktrat in den nächsten sechs Jahren“, sagte der Kandidat von CSU und Freien Wählern nach seinem Sieg.

Am PC in seinem Büro im Rathaus verfolgte Wöhrle am Sonntagabend die Zwischenergebnisse auf der Internetseite der VG Buch. Mit 56 Prozent lag er zunächst noch etwas knapp in Führung, die Briefwähler verhalfen ihm schließlich zum höheren Endergebnis. Mit 59,2 Prozent lag die Wahlbeteiligung um die zehn Prozentpunkte höher als bei der Bürgermeisterwahl 2014.

Die Wahlbeteiligung war höher als im Jahr 2014

Eines ist dem Nachfolger von Roland Biesenberger besonders wichtig: „Ich hoffe, dass ich mit meiner besonnenen Art und meiner Erfahrung die Gräben im Marktrat schließen kann.“ Es sei teilweise nicht schön gewesen, wie die Meinungsverschiedenheiten zwischen der UWG und dem Rest des bisherigen Gremiums über die Verwaltung ausgetragen worden seien, sagte der 33 Jahre alte Bucher und Vater von drei Kindern. Es würde das Dorf voranbringen, wenn man sich wieder auf die Sacharbeit konzentrieren könne, fügte er hinzu.

Anstoßen wollte Wöhrle mit seiner Frau und den anwesenden Rathaus-Mitarbeitern erst später am Abend. Auch in Buch war die Wahlparty wegen des Coronavirus abgesagt worden. „Bei aller Freude über den Wahlausgang wird Corona am Montag wieder das beherrschende Thema sein“, sagte der gelernte Verwaltungsfachwirt. Die Schließung der Kindergärten und möglicherweise drohende Schließungen von Geschäften würden auch das Rathaus beschäftigen. Aber ein Bürgermeister müsse eben auch auf das Tagesgeschäft umschalten können, sagte Wöhrle.

Nicht persönlich entgegen nehmen konnte der Wahlsieger am Sonntagabend die Glückwünsche von Marcel Siedlaczek. Der Kandidat der UWG verfolgte die Wahl zusammen mit Unterstützern von seinem Zuhause in Gannertshofen aus. Wie eine Niederlage fühlte sich das Ergebnis für den 37-Jährigen nicht an: „40 Prozent aus dem Stand heraus – das ist toll“, sagte er. „Und das als Reingschmeckter, Norddeutscher und Sozialdemokrat.“

Siedlaczek verteilte mit Helfern Brezen und Semmeln

Der Gewerkschaftssekretär, der auch für den Marktrat kandidierte, freut sich nach eigenen Angaben schon auf die Zusammenarbeit mit Wöhrle als künftigem Bürgermeister. Auch er sagte: „Ich hoffe, dass wir einen Neuanfang schaffen und dass wir besser zusammenarbeiten als das Gremium die Jahre zuvor.“

Im Wahlkampf habe er auf jeden Fall eine Menge dazugewonnen, berichtete Siedlaczek, der in Bielefeld geboren wurde und seit vier Jahren mit seiner Partnerin in Gannertshofen wohnt. Er habe jede Menge Freunde und Bekannte gewonnen. Und auch viele positive Rückmeldungen erhalten.

Gepunktet hatte der Kandidat bei vielen Bürgern mit einer letzten großen Wahlkampf-Aktion in der Nacht auf Sonntag: Siedlaczek zog mit 24 Helfern durch alle Bucher Ortsteile, um 2000 Tüten mit Brezen und Semmeln zu verteilen.

