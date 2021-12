Scheuring

vor 16 Min.

Josef Neumair arbeitet drei Jahre an Ortschronik für Scheuring

Plus Josef Neumair aus Scheuring trägt auf 488 Seiten die Geschichte seiner Heimatgemeinde zusammen. Mit dem LT spricht er über den Inhalt und die aufwendige Recherche.

Von Hertha Grabmaier

Es ist ein schöner Moment, ein druckfrisches Buch in der Hand zu halten, weil es für die Lesenden etwas Neues ist, für den Autor jedoch das Ende eines intensiven Lebensabschnitts. Der Scheuringer Ortschronist Josef Neumair hat nun seine 488 Seiten umfassende neue Chronik herausgebracht, an der er drei Jahre gearbeitet hat. „Da verspürte ich doch eine gewisse innere Leere, als das Buch zum Druck nach St. Ottilien ging“, so beschreibt er seine Gefühle. Mit unserer Redaktion spricht er über den Inhalt, die aufwendige Recherche und interessante Funde.

